Мультфильм «Qa-Qa-Qaz» с азербайджанским дубляжом - ВИДЕО

2018-05-11 11:14 | www.oxu.az | 6

Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus приступила к показу анимационного фильма «Qa-Qa-Qaz» производства Китая и США с профессиональным азербайджанским дубляжом.

Как передает Oxu.Az, дубляж подготовлен на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Анимационный фильм дублировали Алихан Раджабов, Кямаля Пириева, Ислам Мехралиев, Эльшан Рустамов, Мушфиг Мирзоев, Вюсал Гаджигадир, Кямран Агабалаев, Хатаи Али, Ровшан Мамедли, Саид Низами, Эльман Рафиев и Земфира Абдулсамедова.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Орхан Агаларов, переводчик - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером семейного анимационного фильма является Крис Дженкинс.

Краткое описание: Пэм - веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации и подвергает свою родню опасности. Ему всегда удавалось избежать наказания, но не в этот раз….

Из-за полученной травмы крыла неудачливый эгоист упал на землю, где не сумел благополучно приземлиться. Рухнув вниз, он чуть было не задавил двух маленьких утят.

Несмотря на свой скверный и несерьезный характер, Пэм проявил заботу о малышах.

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