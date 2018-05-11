В американском городе объявлен Национальный день Азербайджана

2018-05-11 11:19 | www.oxu.az | 6

В столице американского штата Нью-Мексико, городе Санта-Фе, 28 мая этого года объявлено Национальным днем Азербайджана.

Как сообщили Oxu.Az в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, мэр города Алан Вебер подписал соответствующую декларацию.

В направленной в генконсульство декларации подчеркивается, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, в данной республике за короткий срок было осуществлено большое количество реформ, женщинам здесь впервые не только в мусульманском мире, но и впервые среди ряда продвинутых стран того периода дали право голоса.

Также отмечается, что эта республика была признана США и другими демократическими государствами.

В декларации говорится, что после восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году США были одним из первых государств, признавших его и наладивших дипотношения.

Кроме того, было подчеркнуто, что после восстановления Азербайджаном независимости страна укрепила суверенитет и независимость, превратилась в одно из стремительно развивающихся и модернизирующихся государств мира.

На сегодняшний день Азербайджан обладает самой крупной экономикой в регионе и является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе.

В документе также отмечается, что посредством генконсульства в Лос-Анджелесе в последние годы налажены прочные связи со штатом Нью-Мексико.

В завершении декларации подчеркивается, что 28 мая в городе Санта-Фе объявлено Национальным днем Азербайджана.