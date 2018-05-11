В Минобороны РФ подтвердили, что КНДР в сентябре провела ядерное испытание

2018-05-11 10:46 | www.trend.az | 6

Северная Корея в начале сентября 2017 года действительно провела ядерное испытание, оно было зафиксировано российскими военными специалистами, сообщил в интервью РИА Новости начальник Службы специального контроля (ССК) министерства обороны РФ полковник Игорь Токарев.

КНДР 3 сентября 2017 года заявила об успешном испытании заряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что примерно в 10 раз больше мощности американской атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

"Факт проведения 3 сентября 2017 года в КНДР подземного испытания ядерного устройства, в несколько раз превосходящего ранее испытанные по мощности, подтвержден данными сейсмического мониторинга", — сказал Токарев.