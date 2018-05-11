BP представила книгу, посвященную создателям первой демократической республики на Востоке

2018-05-11 10:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Компания BP Azerbaijan представила общественности исследовательский труд, посвященный памяти 59 человек - создателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР), которая была первой демократической республикой на Востоке.

Книга под названием "Создатели Республики" является подарком BP к 100-летию АДР.

Презентация книги прошла в Бакинском дворце официальных приемов.

Выступивший на презентации вице-президент BP по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли отметил, что АДР, которая за 23 месяца смогла превратить страну в демократическую, является одним из поводов гордости всего народа.

"Вклад создателей Республики в историю нашего народа незаменим, и BP гордится тем, что поддержала исследовательскую работу и выход книги в свет. BP является долгосрочным и надежным партнером Азербайджана и всегда поддерживает инициативы и деятельность по пропаганде богатого культурного наследия и национальных ценностей страны", - сказал Асланбейли.

В книге отражены результаты долгих и кропотливых исследований архивов Азербайджана, Грузии, Турции, России, Германии и Польши.

Автором книги является ученый-историк Насиман Ягублу.

Отметим, что BP также является спонсором съемок документального фильма "Последнее заседание", рассказывающего о последнем дне существования АДР.

(Автор: Максим Цурков)