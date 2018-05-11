В Баку обнаружена граната и патроны разного калибра

2018-05-11 11:15 | www.apa.az | 7

Сегодня в 06:31 из службы «102» Министерства внутренних дел в Национальное агентство по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении на территории поселка Сулутепе Бинагадинского района города Баку ручной гранаты и патронов разного калибра.

Как сообщили АПА в ANAMA, на место была направлена специальная мобильная оперативная группа Агентства.

Специалисты Агентства осмотрели свалку бытовых отходов вблизи поселка. В результате неотложных оперативных мероприятий специалисты Агентсва обнаружили там 24 неразорвавшихся боеприпаса (23 патрона разного калибра, 1 граната F-1), 17 холостых патронов и отправили в Агентство для уничтожения.