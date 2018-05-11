В Азербайджане арестованы 5 предпринимателей, занимавшихся продажей табачных изделий без акцизов

2018-05-11 11:20 | www.apa.az | 6

В Азербайджане арестованы 5 предпринимателей, занимавшихся продажей табачных изделий без акцизов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве налогов, ведомство выявило преступную группу, которая занималась поставками в торговую сеть табачных изделий, не маркированных акцизами. В частности, в жилом доме, принадлежащем Б.Гусейнову, был выявлен склад, в котором хранились 40,672 тыс. коробок табачных изделий без акцизных марок. Кроме этого, в 29 торговых объектах в Сумгаите и Хырдалане было выявлено наличие в продаже свыше 18,5 тыс. не маркированных акцизами табачных изделий.

На основании выявленных фактов Ясамальский суд принял решение о применении меры пресечения в виде ареста в отношении 5 человек – Б.Гусейнова и его подельника Я.Ахмедова, а также владельцев торговых объектов - Х.Махьятддинова, Т.Наджафова и А.Рустамова. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 213-1.1 Уголовного кодекса (хранение и импорт товаров, немаркированных акцизами с целью продажи), 213-1.2.1. (совершение аналогичных действий в крупном размере) 213-1.2.3. (совершение аналогичных действий вошедшей в сговор группой лиц) и 213-1.4. (совершение аналогичных действий (ст.213-1.2.3.) в крупном размере).

Минналогов продолжит проведение мероприятий с целью выявления преступных групп, занимающихся данным видом деятельности, и привлечения их к ответственности.