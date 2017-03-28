Пакистан надеется на урегулирование карабахского конфликта на основе принятых резолюций

2017-03-28 22:32 | www.apa.az | 4

Пакистан надеется на урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе принятых соответствующих резолюций. Об этом в интервью АПА сказал посол Пакистана в Азербайджане Мохманд Хан.

«Имеются резолюции СБ ООН по кашмирскому конфликту. Также приняты резолюции по нагорно-карабахскому конфликту. Помимо этого, парламент Пакистана в 2012 году признал Ходжалинский геноцид. В феврале текущего года Национальная Ассамблея Пакистана приняла резолюцию, призывающие к выводу ВС иностранного государства с территории Нагорного Карабаха. Мы надеемся на урегулирование конфликта на основе всех этих резолюций».