Корейские инвесторы заинтересованы в реализации новых проектов в Казахстане

2018-05-11 10:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Корейские инвесторы заинтересованы в механизме государственно-частного партнерства (ГЧП) Казахстана. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Казахстана сказал вице-президент Казахстанского центра ГЧП Айдос Кобетов, передают казахские СМИ.

Вице-президент Казахстанского центра ГЧП также отметил, что инвесторы из Республики Корея готовы принять участие в строительстве пяти медицинских объектов в Казахстане.

«Я ранее упоминал о сотрудничестве с государственным институтом развития индустрии и здравоохранения Республики Корея (KHIDI). Такое сотрудничество включает пять проектов в медицинской сфере. Южнокорейские инвесторы готовы построить две больницы в Алматы, две больницы в Караганде, а также создать Check-up-центры в Кызылорде. Срок реализации будет известен после заключения контракта ГЧП, когда будет известен окончательный список инвесторов», — сказал Кобетов.

Вице-президент Казахстанского центра ГЧП также подчеркнул, что внедрение механизма государственно-частного партнерства в Казахстане позволило обеспечить снижение нагрузки на бюджет на сумму порядка 90,6 миллиарда тенге, увеличить посещаемость медицинских учреждений более чем на 35,4 тысячу раз, улучшив условия для пациентов, а также построить новые детские сады и спортивно-оздоровительные комплексы.

Дополнительно на различных стадиях готовности находятся еще 779 проектов на общую сумму 1,7 триллиона тенге. Всего на данный момент зарегистрировано 215 договоров на общую сумму 782,5 миллиарда тенге.