В Баку задержан наркоторговец по кличке «Гагаш»

2018-05-11 11:28 | www.apa.az | 6

В результате проведенного сотрудниками 12-го отдела полиции Сабунчинского РУП очередного оперативно-розыскного мероприятия задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте и сбыте наркотических веществ.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных мероприятий был задержан находящийся в розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 234 УК АР, житель поселка Балаханы Рашад Сафаров по кличке «Гагаш».



В результате личного досмотра с участием понятых при нем было обнаружено 0,308 грамма героина, а в салоне его автомобиля «Нива» 1 кг 5 гр. героина. Обнаруженные наркотики были изъяты в качестве вещественного доказательства. Р.Сафаров в ходе следствия признался, что является наркозависимым и занимается реализацией наркотических средств.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР. Для определения источника происхождения наркотических средств соответствующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.