Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся в начале апреля

2017-03-28 22:43 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 6–7 апреля. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Встреча станет первой для лидеров стран. Как отмечается, президент США и председатель КНР встретятся в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

В феврале в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп заявил, что США и Китай могут поладить.