В Турции идут массовые задержания военных

2018-05-11 11:32 | www.oxu.az | 7
Дана санкция на арест еще 300 военнослужащих Вооруженных сил Турции, подозреваемых в сотрудничестве с террористической организацией FETÖ.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, 211 из них - высокопоставленные офицеры.
Сообщается, что 11 мая в 04:00 по местному времени (05:00 часов по бакинскому времени) одновременно в нескольких местах была проведена операция.
Согласно сообщению, 150 военнослужащих уже задержаны. Операция по задержанию остальных военных продолжается.