«ИрАэро» планирует возобновить рейс Омск — Бишкек

2018-05-11 11:02 | www.trend.az | 6

Федеральное агентство воздушного транспорта России удовлетворило заявку авиакомпании «ИрАэро» на запуск регулярного рейса Омск — Бишкек. Как следует из приказа Росавиации, разрешены полеты с частотой три раза в неделю.

В прошлом году в рамках летнего расписания полетов омского аэропорта еженедельные рейсы обслуживала кыргызская авиакомпания TEZ JET.

Авиакомпания «ИрАэро» была создана в 1999 году. Долгое время основным видом работ являлось удовлетворение потребностей населения Дальнего Востока и северо-восточных районов страны в услугах грузоперевозок. С 2006 года ИрАэро осуществляет пассажирские перевозки и к настоящему моменту является крупнейшим перевозчиком в регионе.