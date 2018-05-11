В службе находок почты Азербайджана зарегистрированы 885 утерянных документов

2018-05-11 11:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В системе Pochtap оператора почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct зарегистрированы 885 утерянных документов, из которых 282 были доставлены их владельцам, сообщили Trend в пятницу в ООО.

Из общего числа найденных документов 555 были отправлены в соответствующие структуры, а 48 пока находятся в отделениях и филиалах Azerpoct.

Служба находок Pochtap обеспечивает оперативную доставку утерянных документов посредством почтовой экспресс-службы Azerexpresspost по всей стране, включая Нахчыванскую Автономную Республику.

Сервис Pochtap был запущен почтовым оператором в феврале 2017 года и реализуется совместно с Главным управлением полиции Баку, ЗАО "Бакметрополитен", ОАО "Тамиз Шахар" и ООО Baku Bus.

Утерянные документы могут храниться в системе Pochtap в течение 30 дней и по истечении данного срока должны быть направлены в соответствующие структуры.