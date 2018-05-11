В неприятном запахе в Баку обвинили дома торжеств - ОФИЦИАЛЬНО

2018-05-11 11:39 | www.oxu.az | 7

Назван источник неприятного запаха в Баку.

Как передает Oxu.Az, об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил директор Мониторингового департамента Министерства экологии и природных ресурсов Матанат Авазова.

По ее словам, министерство с 1960-го года проводит мониторинг воздуха в Азербайджане. Для этого в стране имеется самое новейшее оборудование:

«На этой неделе также был проведен мониторинг. Выявлены причины неприятного запаха в Баку, который волнует большинство граждан. В связи с этим мы получили очень много жалоб.

Основная причина - это дома торжеств, откуда в воздух попадают запахи горелого и отходов».

Али МАМЕДОВ

