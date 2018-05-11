В Польше с рельсов сошел грузовой состав

2018-05-11 11:08 | www.trend.az | 7

График движения поездов серьезно нарушен в Польше после аварии грузового состава между Познанью и Щецином, сообщает РИА Новости.

"В четверг вечером при выезде со станции Вронки сошел с рельсов товарный состав. Никто не пострадал, но поврежденными, осталось много вагонов. На рельсы просыпался уголь", — говорится в сообщении.

По причине аварии пассажирские поезда в различных направлениях задерживаются на несколько часов. Рельсы в месте происшествия в обоих направлениях по-прежнему заблокированы. Ликвидация аварии может продолжиться до обеда", — сообщает железная дорога.

Наибольшее опоздание — более 430 минут — пока фиксируется у поезда Интерсити маршрутом Свиноуйстье — Люблин.

Около 50 минут задержки в расписаниях региональные поездов, например, из Вронки.