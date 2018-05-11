Помощник президента: «У Азербайджана есть сильная армия, способная решать самые сложные задачи»

2018-05-11 11:51 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА, об этом на церемонии представления проекта «Sevdiyim», посвященного 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сказал помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.

По его словам, азербайджанская армия оснащена современным оружием, обладает высокой боеготовностью. Он отметил, что азербайджанская армия - сильная армия, способная решать самые сложные задачи.

Фуад Алескеров подчеркнул, что азербайджанская армия продемонстрировала свою мощь в апреле 2016 года, подняла наш трехцветный флаг над освобожденными от врага землями: «Мы уверены, что очень скоро флаг Азербайджана будет развеваться в Карабахе».