Создана комиссия для определения влияния на атмосферу ядовитых выбросов

2018-05-11 11:52 | www.apa.az | 6

В МЭПР начала работу аналитическая комиссия с целью определения влияния ядовитых веществ на атмосферу в результате деятельности объектов общепита.

Как сообщает АПА, об этом сообщила заведующая сектором экологической пропаганды министерства Умайра Тагиева на сегодняшней пресс-конференции.

Она отметила, что на территориях, прилегающих к домам торжеств и другим объектам общепита города Баку, был проведен мониторинг, взяты образцы воздуха с целью измерения концентрации ядовитых соединений в атмосфере: «В министерство экологии и природных ресурсов поступает много жалоб в связи с объектами общепита. Нельзя нарушать права и интересы населения. В состав распространяющегося дыма входят вредные вещества.

Результаты проведенного на образцах физико-химического анализа показывают, что количество выбрасываемых в атмосферу вредных газовых соединений во много раз превышает допустимую концентрацию, что вызывает дискомфорт у людей. Мы надеемся, что предприниматели позаботятся об этом. Будут приняты меры против предпринимателей, которые не соблюдают интересы населения страны. Есть способ решить эту проблему. Это установка соответствующих фильтров и оборудования».



Было отмечено, что МЭПР направил соответствующие письма местным органам исполнительной власти и владельцам предприятий общественного питания с целью сокращения выбросов в атмосферу путем установки в учреждениях общественного питания соответствующих современным стандартам фильтров и оборудования.