В Австралии нашли самый большой след динозавра

2017-03-28 22:37 | www.oxu.az | 6

Группа палеонтологов из университета Квисленда обнаружила на северо-западе Австралии огромные следы травоядного зауропода, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Открытие было сделано в прибрежном районе James Price Point. Длина «стопы» динозавра составляет 1,6 метра. Всего ученым удалось зафиксировать отпечатки 21 вида древнейших рептилий.

«Мы нигде в мире не встречали такого разнообразия. К тому же все свидетельства увековечены в камне», — поделился своими впечатлениями исследователь Стив Солсбери.

Место находки палеонтолог сравнил с "современным Парком Юрского периода" и призвал обеспечить сохранность уникального заповедника.

Ученые полагают, что динозавры населяли регион James Price Point 127-144 миллионов лет назад.

С.Б.

