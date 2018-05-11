Санкции против Ирана на руку Азербайджану?

2018-05-11 12:12 | www.oxu.az | 8

Расширение санкций против Ирана оказывает ожидаемое воздействие на нефтяной рынок.

Цена барреля нефти впервые за последние годы превысила 77 долларов. Баррель азербайджанской нефти торгуется за 77,65 доллара.

Последнее решение президента США имеет на данный процесс как психологическое, так и экономическое воздействие.

Комментируя Oxu.Az ситуацию на рынке нефти, эксперт в сфере экономики Вугар Байрамов заявил, что Иран, который в прошлом году был способен экспортировать 2,13 млн. баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократить экспорт до 500 тыс. баррелей в день:

«С экономической точки зрения это означает надбавку в 6 долларов за каждый баррель нефти. На фоне санкций в следующем году наш южный сосед сможет выносить на мировой рынок еще на 150 тыс. баррелей меньше нефти в год. Это приведет к чувствительному снижению предложения на нефтяном рынке.

Администрация США, год назад подписавшая с Саудовской Аравией 110-миллиардное соглашение о торговле оружием, уже не так чувствительно относится к повышению цен на нефть на мировом рынке.

Высокие цены на нефть множат доходы союзников США на Ближнем Востоке, покупающих у них оружие.

Экономист заявил о необходимости оценки прямого и косвенного влияния санкций против Ирана на Азербайджан:

«Рост цен на нефть на мировом рынке приводит к увеличению объема поступающей в Азербайджан валюты.

По подсчетам Центра экономического и социального развития (CESD), если в 2018-ом году средняя цена барреля нефти составит 70 долларов, то Азербайджан получит дополнительно 4,282 млрд манатов, а если 75 долларов - 5,139 млрд манатов.

Это важно с точки зрения роста валютных поступлений в страну. Санкции, как ожидается, повлияют на связи Азербайджана с Ираном. Большинство азербайджанских банков прекратили денежные переводы иранским компаниям.

Санкции могут отрицательно повлиять и на реализацию совместных проектов. Наряду с этим, влияние санкций на другие страны будет зависеть от позиции Евросоюза. Если Европа поддержит последнее решение Трампа, то новые санкции меньше повлияют на экономические связи Азербайджана с Ираном».

Л.А.

