Азербайджан усиливает продовольственную безопасность (версия 2)

2018-05-11 11:27 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Агентство продовольственной безопасности подписали меморандум о взаимопонимании.

Меморандум был подписан председателем ГТК Сафаром Мехтиевым и председателем Агентства Гошгаром Тахмазли.

Меморандум подразумевает обмен информацией между двумя структурами по результатам экспертиз экспортируемой и импортируемой продукции, а также обмен опытом. Кроме того, обе структуры обязуются проводить совместные семинары по продовольственной безопасности.

Агентство продовольственной безопасности было создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране от 10 февраля 2017 года.