МЭПР: «В четырех местах Баку количество вредных веществ в атмосфере в разы превышают норму»

2018-05-11 12:25 | www.apa.az | 8

«В четырех местах Баку количество вредных веществ в атмосфере в разы превышают норму»

Как сообщает АПА, об этом на конференции, проведенной в МЭПР, сказал сотрудник национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства Мирсалам Гамбаров.



Он сказал, что в этом направлении ведутся работы и об их результатах будет дана информация: «В то же время я хочу сказать, что на прошлой неделе в атмосфере над Сабунчинским, Хатаинским, Сабаилским и некоторыми другими районами столицы ощущался неприятный запах, что оказывает негативное влияние на людей. Об этом мы уведомили соответствующие организации. Мы обнаружили, что запах больше всего чувствовался в 4 местах города - непосредственно на территории нефтеперерабатывающего завода и его окрестностях. Жаркая погода и повышенная влажность стали причиной еще большего распространения этих веществ. Работники нефтеперерабатывающего завода сказали, что процесс происходил не у них. Получаемые из источников выбросы могут соответствовать технологии. Однако находясь в атмосфере, они могут вредить ей. Производственные предприятия несут ответственность за то, чтобы эти выбросы не наносили вред атмосфере. Если требование законодательства нарушается, нужно принимать необходимые меры. В соответствии с этим составляется протокол. В настоящее время наша рабочая группа подсчитывает размер ущерба, нанесенного окружающей среде на территориях, где распространялся неприятный запах. В ближайшее время эта цифра будет обнародована. Пусть никто не думает, что МЭПР до сегодняшнего дня не проводило расследований в связи с этим».