Депутат пожаловался на разницу в зарплатах

2018-05-11 12:28 | www.oxu.az | 8

Зарплаты членов Счетной палаты должны быть не выше, чем у депутатов.

Как передает Oxu.Az, об этом в ходе обсуждения законопроекта «О Счетной палате» заявил депутат Вахид Ахмедов.

Он отметил, что в последние дни общественность только и делает, что обсуждает зарплаты депутатов:

«Обсуждения и разговоры на эту тему все еще продолжаются.

Но считаю, что допускать несправедливости нельзя.

В то же время зарплаты членов Счетной палаты не должны и не могут быть выше зарплат депутатов.

Как получается, что Счетная палата является структурой Милли меджлиса, но зарплаты ее членов выше, чем у депутатов? Это неправильно.

Речь не о 100-200 манатах, а о справедливом отношении».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

