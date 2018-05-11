Депутат пожаловался на разницу в зарплатах

2018-05-11 12:28 | www.oxu.az | 8
Зарплаты членов Счетной палаты должны быть не выше, чем у депутатов.
Как передает Oxu.Az, об этом в ходе обсуждения законопроекта «О Счетной палате» заявил депутат Вахид Ахмедов.
Он отметил, что в последние дни общественность только и делает, что обсуждает зарплаты депутатов:
«Обсуждения и разговоры на эту тему все еще продолжаются.
Но считаю, что допускать несправедливости нельзя.
В то же время зарплаты членов Счетной палаты не должны и не могут быть выше зарплат депутатов.
Как получается, что Счетная палата является структурой Милли меджлиса, но зарплаты ее членов выше, чем у депутатов? Это неправильно.
Речь не о 100-200 манатах, а о справедливом отношении».