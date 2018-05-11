В Баку состоялся концерт, посвященный 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

2018-05-11 11:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В одиннадцатилетней музыкальной школе №15 имени Рауфа Гаджиева состоялась концертная программа, посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

В своей речи на мероприятии начальник Главного управления культуры города Баку Вугар Зейналов отметил, что благодаря труду, решимости, твердой политической воле великого государственного и политического деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева создана современная азербайджанская государственность и страна заняла свое достойное место на международной арене.

Было подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял большое внимание всем сферам, в том числе культуре и искусству.

В ходе программы в исполнении учащихся школы прозвучали стихи, посвященные общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.