Ünüvar: Bilge lider Haydar Aliyev’i hayırla yad ediyoruz

2018-05-11 12:23 | www.trend.az | 1

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın milli ve daimi lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 95. yılı, merhum cumhurbaşkanının ismini taşıyan okulların öğrencilerinin katılımıyla kutlandı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, eşi Zümrüt İbrahim, büyükelçilik ateşeleri ile öğrencilerin katıldığı kutlama programı, Haydar Aliyev Parkı’nda anıta çelenk ve çiçeklerin bırakılmasıyla başladı. Ardından Yenimahalle Haydar Aliyev Ortaokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen programa geçildi.

Her iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başlayan etkinlikte; Ankara Yenimahalle Haydar Aliyev Ortaokulu, Adana Ceyhan Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmir Aliağa Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, katılımcılara çeşitli gösteriler sundu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü dostluğa ve kardeşliğe vurgu yapılan programda, Haydar Aliyev konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında birinci olan öğrencilere ödüller dağıtıldı.

“TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ ORTAK SEVDAMIZ”

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, programda yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın unutulmaz lideri rahmetli Haydar Aliyev’i doğumunun 95. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle andığını belirtti. Merhum liderin adını taşıyan bir okulda gençlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Ünüvar, “Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği, burada bulunan herkesin ortak sevdasıdır” dedi.

“HAYDAR ALİYEV’İN HAYALLERİ BİR BİR GERÇEKLEŞTİ”

Haydar Aliyev’in geleceğe yönelik büyük hayalleri olan önemli bir lider olduğunu vurgulayan Ünüvar, şöyle devam etti: