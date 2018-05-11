Глава Дагестана: «Азербайджанский народ – один из четырнадцати коренных народов Дагестана»

2018-05-11 12:39 | www.apa.az | 7

Интервью российского бюро АПА с временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Российской Федерации Владимиром Васильевым.

- Владимир Абдуалиевич, как Вы оцениваете нынешнее состояние азербайджано-дагестанских связей?

- Отношения России и Азербайджана, и об этом не раз говорили главы двух наших государств, имеют огромный потенциал сотрудничества по многим направлениям. В том числе в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Это и взаимные инвестиции, экспорт-импорт сельхозпродукции, туризм и многое другое.

Для Дагестана Азербайджан – традиционно один из основных торговых партнеров: ежегодный объем торговли составляет не менее 30 процентов внешнеторгового оборота нашей республики. В целом между нами стабильные, отличающиеся позитивной динамикой отношения. И мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства, ведь Дагестан и Азербайджан не просто близкие соседи - республики имеют крепкие, уходящие в века историко-культурные связи.

Сегодня между двумя нашими регионами подписаны соглашения о взаимодействии в области транспорта, а также о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. С 1996 года действует Декларация о дружбе. В это же время было открыто Представительство Республики Дагестан в г. Баку. Создана и действует межправительственная комиссия по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между республиками.

Дагестанская делегация ежегодно участвует в межрегиональном российско-азербайджанском форуме, который является площадкой для рассмотрения возможностей реализации совместных проектов и торговых связей.

В 2016 году проведены Дни Республики Дагестан в Азербайджане, в рамках которых прошли встречи с руководством соседней республики, подписано межпарламентское соглашение о сотрудничестве между Народным Собранием Дагестана и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, был презентован инвестиционный и туристический потенциал нашей республики, организована выставка «Искусство народов Дагестана» и концертная программа. Также у дагестанцев, проживающих в Азербайджане, в эти дни была возможность встретиться со своими соотечественниками.

- В ближайшем будущем предусмотрен Ваш визит в Азербайджан. Что Вы можете сказать о его цели?

Безусловно, это дальнейшее укрепление наших добрососедских связей, обсуждение перспективных направлений сотрудничества в области экономики, промышленности, образования, сельского хозяйства и гуманитарного сотрудничества. Нам необходимо поддерживать и развивать те добрые начинания, которые уже существуют в отношениях с Азербайджанской Республикой.

Владимир Владимирович Путин всегда отмечает значимость российско-азербайджанских отношений, при этом подчеркивает именно роль межрегиональных связей. Сегодня мы исходим из этих установок и развиваем давние традиционные отношения с нашими соседями и партнерами: в 2017 году отмечено 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Конечно же, нам есть к чему стремиться: нужны новые подходы,

новые перспективы сотрудничества, востребован комплексный взаимовыгодный взгляд на них.

- Удовлетворены ли Вы уровнем сотрудничества между Дагестаном и Азербайджаном?

- Приведу немного статистики: по данным Северо-Кавказского таможенного Управления, внешнеторговый оборот между Республикой Дагестан и Азербайджанской Республикой в 2017 году снизился, по сравнению с 2016 годом, на 54,1 % и составил 47,9 млн долл. США (в 2016 году - 104,3 млн долл. США), в том числе экспорт составил 26,4 млн долл. США (за 2016 год - 21,1 млн долл. США), импорт – 21,5 млн долл. (за 2016 год - 83,2 млн долл. США). Это повод проанализировать ситуацию и не допускать снижения темпов и объемов внешнеторгового оборота. Из Азербайджана в Россию ежегодно ввозятся десятки тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Азербайджанская Республика также является основным потребителем экспортной продовольственной продукции из Дагестана, доля которой составляет 50 %. Вывоз в основном осуществляется по таким позициям, как крупный и мелкий рогатый скот, овощи, рыба свежая и охлажденная, сливочное масло и молочные жиры, яйца, зерно обработанное, семена подсолнечника, мясо и мясопродукты.

В Республике Дагестан в международных перевозках задействованы около 3-х тысяч большегрузных автомобилей, которые регулярно доставляют сельхозпродукты и другие грузы из Азербайджана в центральные регионы России, грузоперевозки осуществляются и в обратном направлении. С этой целью на границе наших республик создан таможенно-логистический центр «Виадук», пропускная способность которого составляет 300 большегрузных автомашин в сутки.

Кроме того, в Дагестане реализуются инвестиционные проекты, в которых участвуют азербайджанские компании. Такие, например, как «Строительство тепличного комплекса «Свежие овощи», «Строительство торгово-логистического центра», «Строительство агропарка «АсераАгро».

В городе Дербенте планируется к реализации совместный французско-азербайджанско-дагестанский проект по строительству тепличного комплекса. На территории индустриального парка «Аврора» в Карабудахкентском районе Дагестана могут осуществлять свою деятельность более тридцати организаций - резидентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства и занимающихся такими сферами, как машиностроение, приборостроение и металлообработка, пищевая промышленность, изготовление мебели, металлопластика и производство строительных материалов.

Но и это еще не все. Есть заинтересованность в налаживании торговых связей в сфере промышленности. В этом направлении ведется работа с такими дагестанскими предприятиями, как ОАО «Каспийский завод точной механики», ОАО «Завод им. Гаджиева», ОАО «ДагЗЭТО», ОАО «Дагфос», ООО «НБТ-Дагестан».

Привлекательным, на мой взгляд, является расширение сотрудничества в сфере туризма, в частности, создание условий для увеличения двустороннего туристического потока, реализация совместных историко-культурных и туристических программ и маршрутов.

Кстати, обмен туристами у нас активизировался. Только через один таможенный пост на границе России (Дагестан) и Азербайджана, расположенный в Яраг-Казмаляре, в среднем за год пересекают границу более 900 тыс. человек, в том числе и туристы. В последние годы, по экспертным оценкам, значительно увеличился поток туристов из Азербайджана в Дагестан с целью совершения паломнических туров, а также выросла численность туристов в сегменте так называемого событийного туризма.

В целях развития совместных международных проектов ведется работа по формированию сквозных этнокультурных маршрутов по Дагестану и Азербайджану в рамках реализации Международного историко-культурного проекта стран СНГ и Китая «Великий шелковый путь».

Прорабатывается вопрос развития этих маршрутов и в направлении к России, через Дагестан (совместного проекта туристского маршрута, связанного с пребыванием на Кавказе известного французского писателя Александра Дюма, который в 1858 году путешествовал по Дагестану). Рассматриваются также проекты совместной разработки железнодорожных туристских маршрутов, круизного и яхтенного туризма.

- Какой совместный план в будущем предусмотрено реализовать между Дагестаном и Азербайджаном?

- Перспективным считаю направление деятельности по разработке шельфа Каспийского моря, прилегающего к территории Дагестана. У нашей республики богатые нефтяные и газовые месторождения, в том числе и на шельфе Каспийского моря. Решение вопросов освоения новых месторождений и транспортировки нефти, ее переработки позволит республике заметно улучшить экономическое положение, увеличить занятость населения, повысить поступления в бюджет, решить другие социально важные проблемы. Учитывая большой опыт в освоении шельфа Каспийского моря азербайджанских нефтяных компаний, считаем необходимым для себя сотрудничество нашей нефтегазовой компании с азербайджанскими партнерами.

Думаем рассмотреть возможность создания торгового дома «Дагестан - Азербайджан» в г. Баку для реализации продукции дагестанских производителей, изделий народных художественных промыслов, ювелирных изделий и т.д.

Много перспектив в области академического сотрудничества научно-исследовательских институтов и организаций высшего образования: по обмену научной информацией, организации совместных научных конференций, семинаров и симпозиумов по актуальным проблемам науки и инновационной деятельности. Актуальна реализация международных магистерских программ, стажировок профессорско-преподавательского состава и др.

- На каком уровне находится сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном в сфере безопасности?

Правоохранительные органы наших республик поддерживают оперативные связи в различных областях безопасности, в первую очередь, в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

Важной составляющей безопасности является охрана государственной границы. Протяженность дагестанского участка границы - 327,6 км. В настоящее время идет процесс демаркации российско-азербайджанской государственной границы. Необходимо обсудить вопросы, связанные с миграционными процессами. По данным Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, через пункты пропуска на дагестанском участке государственной границы на территорию России за 2017 года въехало более 500 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Мы должны четко понимать и контролировать весь миграционный процесс, чтобы не допустить подрыва безопасности и стабильности наших государств.

- В Дербенте, который связывает историю Дагестана и Азербайджана, проживает большее количество азербайджанцев. Как Вы оцениваете их роль в общественно-политической жизни Дагестана?

- Дагестан и Азербайджан объединяют исторически сложившиеся добрососедские, дружественные взаимоотношения. В Дагестане проживает около 140 тысяч азербайджанцев. Наша республика – один из самых многонациональных субъектов Российской Федерации, на территории которой проживают более 120 народов, народностей и этнических групп, различных по численности, языку, быту, верованиям, культуре, письменности и уровню социально-экономического развития.

Азербайджанский народ – один из четырнадцати коренных народов Дагестана, образующих многонациональную государственность республики. Азербайджанцы являются полноправными участниками всех общественно-политических, социально-экономических и этнокультурных процессов развития Дагестана. Органы государственной власти республики принимают необходимые меры в целях социально-экономического развития всех без исключения народов Дагестана на территориях их традиционного компактного проживания. Главная задача - сохранить самобытную национальную культуру каждого из народов, в том числе и азербайджанского, создать условия для развития народа как этнокультурного сообщества.

Азербайджанский язык – один из 14 государственных языков в Республике Дагестан. На нем ведутся передачи республиканского и муниципального радио, функционирует Азербайджанский государственный драматический театр в Дербенте. В республике работают общественные объединения азербайджанцев Дагестана. Установлены побратимские связи между Дербентским районом Республики Дагестан и Хачмазским и Кусарским районами Азербайджанской Республики, а также г. Дербентом и Наримановским районом г. Баку. В качестве примера тесного взаимодействия могу назвать участие азербайджанской стороны в подготовке к празднованию 2000-летия города Дербента. Нашими соседями реконструирована в Дербенте улица Гейдара Алиева и проведена реконструкция школы-интерната № 6. В 2016 году в Махачкале установлен памятник Азизу Алиеву. Мы благодарны братской республике за такой вклад. Нас, действительно, многое объединяет, и задача сегодня ясна - сохранить и укрепить эти связи.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю господина Ильхама Гейдаровича Алиева по случаю переизбрания некоторое время назад Президентом Азербайджанской Республики. Результаты выборов показали высокое доверие азербайджанского народа Ильхаму Алиеву, поддержку страны политики, осуществляемой для динамичного развития и повышения социального благосостояния граждан. Желаю вашему Президенту новых высот в осуществлении намеченных планов, а братскому народу Азербайджана – мира и благополучия.