Эксперт: Бакинские сайты нуждаются в защите от атак

2018-05-11 12:37 | www.oxu.az | 8

В Баку начала работу конференция по вопросам информационной безопасности, сообщает корреспондент Oxu.Az.

По словам директора по вопросам безопасности «Axoft» Александра Тварадзе, учитывая то, что атаки на азербайджанские сайты в последние несколько лет участились, эти ресурсы нуждаются в защите.

«Если в Баку безопасность государственных сайтов находится под контролем силовых структур, то коммерческие сайты лишены аналогичной защиты.

Именно по этой причине мы предоставляем системы защиты WAF по защите сайтов от атак», - сказал он.

По его словам, цель конференции - продемонстрировать новые наработки различных компаний безопасности. В частности, по защите рабочих станций, серверов и инфраструктур.