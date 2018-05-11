Студенты UNEC успешно применяют знания на практике (ФОТО)

2018-05-11 11:45 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается производственная практика для студентов старших курсов UNEC, сообщает вуз в пятницу.

35 студентов IV курса, получающих образование по специальности "Экономика", проходят производственную практику в Научно-исследовательском и Учебном центре по труду и социальным проблемам министерства труда и социальной защиты населения.

Во время практики в отделе рынка труда и занятости центра студенты ознакомились с технологией изучения рынка труда, процессами мониторинга, в том числе с подготовкой анкеты опроса и проведения опроса, лично приняли участие в этих процессах. А в отделе уровня жизни и социальных пособий ознакомились с состоянием системы социальных пособий, а также с деятельностью адресной социальной помощи, новшествами в связи с применением программы самозанятости.

В настоящее время студенты продолжают практику в отделах Подготовки кадров и организации курса повышения квалификации и Условий и охраны труда.