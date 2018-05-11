Азербайджанец пытался пробраться в Архангельск

2018-05-11 12:49 | www.oxu.az | 8

В Архангельске задержали выходца из Азербайджана, который с завидным упорством пытается наладить свою жизнь в России.

Как передает Oxu.Az, мужчину уже выгоняли из страны в 2016 году. На родине он сменил имя и фамилию, затем вновь вернулся в Россию. Теперь мужчину ожидает суд за незаконное пересечение Государственной границы РФ.

Известно, что на территорию России мужчина попал через Дербент (Дагестан).

Судебное разбирательство пройдет в Дербентском городском суде.