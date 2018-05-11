Генконсульство России в Гонконге возобновило работу

2018-05-11 11:47 | www.trend.az | 7

Генеральное консульство России в Гонконге возобновило работу после обезвреживания найденной в четверг неподалеку бомбы времен Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее генконсульство на свой странице в Facebook сообщило, что дипмиссия в связи с обнаружением в районе офиса бомбы времён Второй мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий приостановила прием граждан.

"Все нормально, мы работаем с двух часов. Все у нас хорошо", — сказала РИА Новости сотрудник генконсульства.