Президент Молдавии хочет расширить свои полномочия

2017-03-28 22:54 | www.oxu.az | 3

Президент Молдавии Игорь Додон на своей пресс-конференции в Кишиневе подписал указ о проведении в стране референдума по вопросу расширения полномочий главы государства.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 28 марта, сообщает издание Newsmaker.md.

«Сегодня перед вами я подписываю указ о проведении 24 сентября 2017 консультативного референдума», — заявил Додон и добавил, что согласно Конституции инициативу аннулировать нельзя.

По его словам, всего бюллетень будет содержать четыре вопроса: об отмене закона о порядке возврата украденного миллиарда евро из банковской системы; о наделении президента дополнительными полномочиями по роспуску парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов; о сокращении числа депутатов со 101 до 71; о преподавании в учебных заведениях республики предмета «История Молдавии» вместо «Истории румын».

С.Б.

