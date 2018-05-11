На территории комплекса, возводимого AS Qrup Investment в Тбилиси, посажено 95 деревьев в память о Гейдаре Алиеве ®

2018-05-11 12:55 | www.apa.az | 8

В связи с 95-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева посольством Азербайджана в Грузии была организована акция по посадке деревьев на территории жилого комплекса Dirsi, возводимого компанией AS Qrup İnvestment в Тбилиси. В память о великом лидере символически было высажено 95 деревьев.

В акции наряду с послом Дурсуном Гасановым приняли участие депутат грузинского парламента Руслан Гаджиев, заместитель мера Тбилиси Софио Хунтсариа, мер Марнеули Теймур Абазов, вице-мер Болниси Лонгиноз Гасанов, представители других управлений и органов, генеральный директор AS Qrup İnvestment Турал Сейидов, представители других крупных азербайджанских компаний, действующих в Грузии. Во время мероприятия была отмечена незаменимая роль Гейдара Алиева в развитии Азербайджана, усилении азербайджано-грузинских дружественных связей, подчеркнуто, что сегодня в Грузии он так же любим, как и в Азербайджане.

Проект Dirsi является одним из ярких примеров азербайджанских инвестиций в Грузии. Жилой комплекс Dirsi, расположенный на левом берегу Куры по своему размеру знаменит в грузинской столице как «город в городе».