Dünya çempionatında iştirak edəcək məşqçilərin maaşları açıqlanıb

2018-05-11 12:41 | www.oxu.az | 9

Dünya çempionatında iştirak edən komandaların baş məşqçilərinin məvacibləri açıqlanıb.

Oxu.Az xəbər verir ki, onların arasında ən çox qazananı Yoaxim Lövdür.

Onun illik məvacibi 3,8 milyon avrodur.

II yerdə Braziliya millisinin çalışdırıcısı Tite və Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam gəlir. Hər iki mütəxəssisin məvacibi 3,4 milyon avrodur. İspaniya millisinin çalışdırıcısı Xulyen Lopateqinin məvacibi isə 2,9 milyon avroya bərabərdir.

İştirakçılar arasında ən az məvacib Seneqalın baş məşqçisi Aliu Sissedədir. O, ilinə 200 min avro qazanır.

1. Yoaxim Löv (Almaniya) – 3,8 milyon

2. Tite (Braziliya) – 3,4 milyon

2. Didye Deşamp (Fransa) – 3,2 milyon

4. Xulen Lopeteqi (İspaniya) – 2,9 milyon

5. Stanislav Çerçesov (Rusiya) – 2,5 milyon

6. Fernandu Santuş (Portuqaliya) – 2,18 milyon

7. Karluş Keyroş (İran) – 1,9 milyon

7. Qaret Sautqeyt (İngiltərə) – 1,9 milyon

9. Xorxe Sampaoli (Argentina) – 1,77 milyon

10. Oskar Tabares (Uruqvay) – 1,7 milyon

11. Ektor Kuper (Misir) – 1,5 milyon

11. Xose Pekerman (Kolumbiya) – 1,5 milyon

13. Xuan Pitsi (Səudiyyə Ərəbistanı) – 1,4 milyon

14. Bert van Marveyk (Avstraliya) – 1,17 milyon

15. Rikardo Qareka (Peru) – 1,1 milyon

16. Xuan Osorio (Meksika) – 1 milyon

17. Oqe Hareyde (Danimarka) – 925 min

17. Akira Nishino (Yaponiya) – 925 min

17. Roberto Martines (Belçika) – 925 min

20. Vladimir Petkoviç (İsveçrə) – 845 min

21. Erve Renar (Mərakeş) – 778 min

22. Heymir Halqrimson (İslandiya) – 697 min

23. Zlatko Daliç (Xorvatiya) – 546 min

24. Qernot Ror (Nigeriya) – 497 min

25. Yane Andeşon (İsveç) – 448 min

25. Shin Tae-yonq (Cənubi Koreya) – 448 min

27. Ernan Qomes (Panama) – 398 min

28. Nabil Maalul (Tunis) – 348 min

28. Oskar Ramires (Kosta Rika) – 348 min

30. Mladen Krstayiç (Serbiya) – 298 min

31. Adam Navalka (Polşa) – 268 min

32. Aliu Sisse (Seneqal) – 200 min

Səbuhi TOFİQOĞLU

