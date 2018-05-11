Помощник президента: Наш флаг будет развеваться в Карабахе

2018-05-11 12:55 | www.oxu.az | 8

Азербайджанская армия продемонстрировала свою мощь в апреле 2016 года, подняла трехцветный флаг над освобожденными от врага землями. Очень скоро флаг Азербайджана будет развеваться в Карабахе.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров .

«Наше сегодняшнее мероприятие посвящено двум важным датам. Первая – 95-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, и вторая – столетие со дня создания АДР.

В 1969 году, когда общенациональный лидер начал руководить Азербайджаном, наша страна была одной из самых отсталых в Советском Союзе. Однако за 13 лет его правления Азербайджан превратился в одну самых развитых и передовых стран СССР».

Фуад Алескеров также отметил, что азербайджанская армия оснащена современным оружием, обладает высокой боеготовностью, это сильная армия, способная решать самые сложные задачи.



Эльвин Пашазаде

