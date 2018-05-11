В Баку найдены боеприпасы - ФОТО

2018-05-11 12:59 | www.oxu.az | 9

На свалке бытовых отходов в Баку обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

Как передает Oxu.Az, сегодня в 06:31 из службы «102» Министерства внутренних дел в Национальное агентство по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении на территории поселка Сулутепе Бинагадинского района города Баку ручной гранаты и патронов разного калибра.

На место была направлена специальная мобильная оперативная группа Агентства, сообщили в ANAMA.

Специалисты Агентства осмотрели свалку бытовых отходов вблизи поселка. В результате неотложных оперативных мероприятий специалисты Агентства обнаружили там 24 неразорвавшихся боеприпаса (23 патрона разного калибра, 1 гранату F-1), 17 холостых патронов.

Все НРБ отправили в Агентство для уничтожения.