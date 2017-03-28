Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Сарыджалар» (ФОТО) (версия 2)

2017-03-28 22:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии новой 110/35/10-киловольтной подстанции "Сарыджалар", построенной в Саатлинском районе.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Баба Рзаев подробно проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено, что ввиду истечения срока эксплуатации 110/35/10-киловольтной подстанции "Сарыджалар" с открытым распределительным устройством, находившейся в эксплуатации с 1982 года, она не обеспечивала бесперебойного, качественного и устойчивого электроснабжения Саатлинского района. С целью улучшения электроснабжения значительной части района, обеспечения возросших потребностей в электроэнергии, а также соединения 110- и 35-киловольтных электрических сетей на месте 110/35/6- киловольтной подстанции "Сарыджалар" с открытым распределительным устройством, питающейся от 1-й Имишлинской воздушной линии на 110 киловольт, построена новая подстанция с закрытым распределительным устройством, питающаяся от двух источников – 1-й и 2-й имишлинских воздушных линий.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с подстанцией.

В здании созданы фотостенды, отражающие проекты, реализованные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и Президентом Ильхамом Алиевым для всестороннего развития электроэнергетической системы страны, в том числе передающей и распределительной сетей.

В диспетчерской глава государства был проинформирован о том, что подстанция оснащена отвечающими современным стандартам электронным устройством релейной защиты и системой автоматики, оборудованием с элегазовым и вакуумным устройством, подключена к дистанционно управляемой диспетчерской системе SСADA. В то время как старая подстанция снабжала электроэнергией 8 сел и 3637 абонентов, новая подстанция будет надежно и устойчиво обеспечивать электроэнергией 15 сел, 7222 абонента, в частности, функционирующие в Саатлинском районе хлопкозавод, каменный карьер, крупные торговые объекты, больницы, школы и объекты, подлежащие строительству по новым инфраструктурным проектам. Строительство подстанции является первым этапом создания кольцевой схемы электроснабжения, которая соединит 110-киловольтные распределительные сети Имишлинского, Саатлинского и Билясуварского районов, таким образом, это обеспечит соединение с электростанцией "Южная" 11 подстанций на 110 киловольт, питающихся от 330/110-киловольтной подстанции "Имишли" и двух 220-киловольтных подстанций "Сальян" и "Масаллы". Новая кольцевая схема позволит обеспечить электроэнергией агропарк, который будет создан в Саатлинском районе.

В районном центре и 44 селах Саатлинского района имеется 22547 абонентов. В целом, на служебной территории Саатлинской электросети имеются два 110/35/10-киловольтных, восемь - 35/10-киловольтных, три – 35/6-киловольтных, 633 – 10/6/0,4-киловольтных трансформаторных пункта. За короткое время в районе к сети были подключены 32 комплектные трансформаторные подстанции современного типа. 5215 непригодных для эксплуатации деревянных опор для воздушных линий заменены железобетонными опорами. Кроме того, заменены непригодные для эксплуатации провода и кабели, установленная мощность Саатлинской электростанции увеличена до 85 МВА. С целью улучшения электроснабжения завершается реконструкция на 35/10-киловольтной подстанции "Саатлы" и на 35/6-киловольтной подстанции "Мугань". Эти работы продолжаются в 18 селах. Наряду с этим, для рассмотрения обращений граждан, связанных с потреблением электроэнергии в Саатлинском районе, ОАО "Азеришыг" оказывает электронные услуги посредством выездного "ASAN kommunal" и региональных структур.

Глава государства был подробно проинформирован о работе, проделанной в Аранском регионе в период деятельности "Азеришыг". Было отмечено, что за короткий срок ремонтно-восстановительные работы проделаны на 45 подстанциях на 35 киловольт. В Аранском регионе сооружено более 250 комплектных трансформаторных подстанций нового типа. По региону установлено более 120 тысяч новых электронных и смарт-счётчиков, построены новые офисные здания для Имишлинской, Сабирабадской и Саатлинской электросетей. Кроме того, в каждой районной сети по региону построены новые подстанции. Это – построенная в Саатлы 110-киловольтная подстанция "Сарыджалар", 35-киловольтные подстанции "Мезрели" в Имишли, "Гаратогай" - в Сабирабаде, "Халадж" - в Бейлягане, "Гиямеддинли" - в Агджабеди, "Гарадаглы" - в Агдаме и "Меликли" - в Зардабе.

Наряду с 110-киловольтной подстанцией "Сарыджалар", Президент Ильхам Алиев ввел в строй также шесть 35-киловольтных подстанций.

Глава государства ознакомился с закрытыми распределительными устройствами на 35 и 10 киловольт, где установлено современное оборудование. Здесь построены соответствующие помещения для работников сети и дежурного персонала, созданы система оповещения о пожаре, противопожарные бассейны.

Президент Ильхам Алиев также был подробно проинформирован об открытом распределительном устройстве на 110 киловольт во дворе подстанции.

В заключение была сделана фотография на память.