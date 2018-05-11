В Армении объявлен кандидат на должность министра обороны

2018-05-11 13:15 | www.apa.az | 4

Исполняющий обязанности главы МЧС Давид Тоноян станет министром обороны Армении.

Как сообщает АПА со ссылкой на life.ru, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Могу сказать, что Давид Тоноян будет назначен сегодня министром обороны», - сказал Пашинян по итогам заседания правительства.

Он анонсировал, что и другие назначения произойдут уже в скором времени.

Виген Саркисян объявил о своём уходе в отставку с поста главы Минобороны Армении 8 мая. Он занимал должность министра обороны с октября 2016 года.