Суббота будет дождливой

2018-05-11 13:15 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах слабый туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 15-17°, днем - 19-23°, в столице - ночью 15-17°, днем - 21-23° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность - 65-75%.

На Абшеронских пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 12 мая в течение дня будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воды в море составит 13-14 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) будет дуть северо-западный ветер. Температура воды в море составит 17-18 градусов.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. Утром и ночью местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 22-27°, в горах ночью 3-6°, днем 6-10° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, повышенная влажность на Абшеронском полуострове 12 мая может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.