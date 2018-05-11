Глава МИД Ирана обсудит ситуацию по ядерной сделке с Китаем, Россией и ЕС

2018-05-11 12:13 | www.trend.az | 4

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф направляется в Китай, РФ и Брюссель, где обсудит меры по сохранению соглашения по иранской ядерной программе, из которого ранее вышли США, заявил РИА Новости источник в иранском МИД.

"Зариф в воскресенье начинает дипломатическое турне для обсуждения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). Поездка начнется с Китая, который он посетит в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ и встретится со своим коллегой, затем направится в Брюссель для встречи с европейскими коллегами", — заявил источник.