В Исмаиллы град нанес урон 7 населенным пунктам, нарушена автомобильная связь между селами

2018-05-11 13:20 | www.apa.az | 6

Паводковые воды, образовавшиеся в районе Исмаиллы после сильных дождей и ливней, привели к серьезным последствиям.

Как сообщил местному бюро АПА первый заместитель главы ИВ Исмаиллинского района Ровшан Агаев, прошлой ночью в расположенный на предгорной территории Исмаиллинского района поселок Баскал, в села Гюрджуван, Ханкенди, Сулут, Зернева, Дахар, Зейве обрушился град. Фруктовым садам, зерновым полям нанесен серьезный ущерб. Паводковые воды затопили жилые дома и приусадебные участки, разрушили внутренние сельские дороги.

Сель разрушил мост на 8 километре автомагистрали Баскал-Сулут, в результате нарушена транспортная связь между райцентром и селами Сулут, Келезейве, Сарсура.

В настоящее время к работе по восстановлению моста привлечены тяжелая техника и рабочая сила дорожно-эксплуатационного управления Исмаиллинского района.

Представители комиссии МЧС Исмаиллинского района осматривают территории, выслушивают обращения граждан.