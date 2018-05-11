Владелец снес стену объекта в Баку, чтобы спасти котенка - ВИДЕО

2018-05-11 13:30 | www.oxu.az | 10

В Баку произошло удивительное по благородству событие. Владелец решился на снос стены собственного объекта, куда попал маленький котенок.

Как передает Oxu.Az, все началось с того, что пользовательница социальной сети Facebook Нурана Оруджева обратила внимание на кошку возле станции метро «Гянджлик», которая слишком громко и тревожно мяукала.

Девушка пошла за ней, а кошка подошла к стене какого-то строения и как будто просила о чем-то. Оказывается, в стене каким-то образом оказался ее котенок.

Девушка нашла владельца этого объекта и попросила помощи.

Вот что написала после случившегося Оруджева: «Хочу поблагодарить этого мужчину, как только я сказала, что там застрял котенок, ни минуты не колеблясь, он разбил стену своего объекта».

Али МАМЕДОВ

