Депутат: Счетной палате многое прощалось

2018-05-11 13:49 | www.oxu.az | 9

Счетной палате многое прощалось.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал депутат Али Масимли на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта «О Счетной палате».

«Хорошо, что зарплата членов Счетной палаты равна зарплате не председателя Милли меджлиса, а лишь его первого заместителя.

Я работник Милли меджлиса, депутат, и мой долг – защищать интересы места, в котором я непосредственно работаю», - сказал парламентарий.

Он добавил, что во всех странах к парламенту относятся неоднозначно:

«Бывают справедливые и несправедливые претензии.

Не могу принять несправедливые выпады в адрес Милли меджлиса.

Со стороны кажется, что ряд исполнительных структур не выполняют миссию, возложенную на них президентом, а занимаются личным бизнесом, поставив свои обязанности на «автопилот».

Скажу открыто, мы должны оказывать сопротивление этому.

Я против того, чтобы на депутатов смотрели сверху вниз».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

