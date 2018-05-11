Депутат: Счетной палате многое прощалось

2018-05-11 13:49 | www.oxu.az | 9
Счетной палате многое прощалось.
Как передает Oxu.Az, об этом сказал депутат Али Масимли на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта «О Счетной палате».
«Хорошо, что зарплата членов Счетной палаты равна зарплате не председателя Милли меджлиса, а лишь его первого заместителя.
Я работник Милли меджлиса, депутат, и мой долг – защищать интересы места, в котором я непосредственно работаю», - сказал парламентарий.
Он добавил, что во всех странах к парламенту относятся неоднозначно:
«Бывают справедливые и несправедливые претензии.
Не могу принять несправедливые выпады в адрес Милли меджлиса.
Со стороны кажется, что ряд исполнительных структур не выполняют миссию, возложенную на них президентом, а занимаются личным бизнесом, поставив свои обязанности на «автопилот».
Скажу открыто, мы должны оказывать сопротивление этому.
Я против того, чтобы на депутатов смотрели сверху вниз».