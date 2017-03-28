Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Саатлинском районе (ФОТО) (версия 2)

2017-03-28 23:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во вторник сдана в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога Саатлы-Сарыджалар-Гара Нуру-Ширинбейли-Фаталикенд-Азадкенд.

В открытии дороги принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В соответствии с государственными программами развития регионов в последние годы принимаются целенаправленные меры по развитию дорожной инфраструктуры. С каждым годом увеличивается объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог. В настоящее время крупномасштабные проекты по реконструкции и совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры республики реализуются не только на капиталовложения международных финансовых структур, но и за счет средств государственного бюджета. Согласно распоряжениям и указаниям Президента Ильхама Алиева сейчас основное внимание направлено на ремонт и реконструкцию дорог, соединяющих села и поселки в регионах, в том числе внутренних дорог в населенных пунктах. Эти меры, свидетельствуя, в первую очередь, о мощи азербайджанской экономики, демонстрируют устойчивость проектов, направленных на улучшение жизни граждан. Одним из них является проект реконструкции автомобильной дороги Саатлы-Сарыджалар-Гара Нуру-Ширинбейли-Фаталикенд-Азадкенд.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе. Он сообщил, что эта дорога является первым из 40 дорожных проектов, которые будут реализованы в стране в 2017 году. Протяженность автомобильной дороги Саатлы-Сарыджалар-Гара Нуру-Ширинбейли-Фаталикенд-Азадкенд, реконструированной ОАО "Азеравтойол", составляет 39 километров. В соответствии с проектом ширина дорожного полотна составляет 10 метров. Сюда входят проезжая часть шириной 6 метров и обочины по 2 метра по обеим сторонам. Двухполосная автомобильная дорога реконструирована в соответствии с 4-й технической категорией. Там, где необходимо, извлечен непригодный грунт дорожного полотна. Вместо него залит и утрамбован специальный материал, дорога покрыта асфальтобетоном толщиной 12 сантиметров. В целом, здесь была проведена работа по асфальтированию территории площадью 175 тысяч квадратных метров. В рамках реконструкции в необходимых местах установлены 36 водоотводных труб. Кроме того, на 7-м,31-м и 39-м километрах отрезках дороги проведен ремонт водоотводов, расположенных на водном коллекторе. Длина этих мостов составляет соответственно 12, 14 и 16 метров. В рамках строительных работ для нормальной организации движения в необходимых местах установлены 157 дорожных знаков и информационных табло, 786 столбов дорожной безопасности, нанесены дорожные разметки протяженностью более 98 километров. Вся работа была проделана по графику, своевременно и с высоким качеством. Для этого на территорию было привлечено необходимое количество техники и рабочей силы. В результате сдачи в эксплуатацию новой автомобильной дороги полностью устранены трудности в передвижении граждан, особенно в осенне-зимний период. Соединив 19 населенных пунктов с населением более 51 тысячи человек, дорога значительно улучшит грузовые и пассажирские перевозки. Кроме того, благодаря сдаче дороги в эксплуатацию фермеры смогут удобно и быстро доставлять выращенную ими продукцию, что еще больше повышает экономическую эффективность проекта.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение была сделана фотография на память.