Состоялась презентация проекта «Sevdiyim»

2018-05-11 14:04 | www.oxu.az | 9

Состоялась презентация проекта «Sevdiyim», посвященного 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает Oxu.Az, в мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров, министр культуры Абульфас Гараев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, председатель «ASAN xidmət» Ульви Мехдиев, члены семьи видного азербайджанского поэта, драматурга Джафара Джаббарлы и другие лица.

Ф.Алескеров сказал, что трехцветный флаг стал символом независимого азербайджанского государства впервые в годы Азербайджанской Демократической Республики 9 ноября 1918 года.

«К сожалению, 28 апреля 1920 года Азербайджанская Демократическая Республика прекратила существование.

Азербайджан обрел свою независимость ровно через 71 год. В ноябре 1990 года в ходе сессии Верховного меджлиса Нахчывана по инициативе Гейдара Алиева наш трехцветный флаг повторно был утвержден в качестве государственного флага.

Гейдар Алиев всегда ценил азербайджанский флаг. Флаг Азербайджана будет развеваться в Ханкенди и Шуше. Этот день близок».

Помощник президента отметил, что в 1993 году Азербайджан столкнулся с угрозой утраты своей независимости:

«Азербайджанский народ проявил большую мудрость и снова пригласил великого лидера к власти.

Во время правления Гейдара Алиева в стране была обеспечена политическая стабильность. Сегодняшняя политическая стабильность в Азербайджане является результатом этой политики».

Министр культуры Абульфас Гараев заявил, что Гейдар Алиев занимает особое место в истории Азербайджана.

Министр А.Рагимов сказал, что Гейдар Алиев спас страну от раскола.

У.Мехдиев сказал, что в результате политики Гейдара Алиева Азербайджан занимает достойное место среди мировых государств.

После выступлений состоялась презентация отражающего 100-летнюю историю Азербайджана клипа, подготовленного по стихотворению Джафара Джаббарлы «Sevdiyim», которое посвящено азербайджанскому флагу.

Отметим, композитор и исполнитель произведения – заслуженная артистка Тунзаля Агаева, режиссер клипа – заслуженный деятель искусств – Ульвия Кенуль.