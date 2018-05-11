В Азербайджане подготавливаются новые стандарты молочной продукции

2018-05-11 12:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Производители и экспортеры молока и молочной продукции Азербайджана" (ASEB) планирует ввести новые стандарты для этой продукции в стране.

Об этом в пятницу на встрече участников ASEB сказал исполнительный директор данной организации Самир Эйюбов.

"В Азербайджане необходимо продвигать такое понятие, как "фермерское молоко". Имеются в виду молоко и молочная продукция, изготовленные с соблюдением необходимых стандартов. Для этого на упаковке уже готовой продукции должны быть размещены специальные логотипы. Сейчас мы работаем над созданием соответствующих стандартов", - отметил Эйюбов.

По его словам, также подготавливается ряд маркетинговых мероприятий с целью продвижения такой продукции на азербайджанском рынке.