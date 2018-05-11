Путин встретится с Пашиняном в Сочи 14 мая

2018-05-11 14:14 | www.apa.az | 8

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут двустороннюю встречу в понедельник в Сочи.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В понедельник будет саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина — и с Пашиняном, и с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, и с президентом Беларуси Александром Лукашенко, и с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Достаточно напряженная повестка дня», - сказал Песков.

Отметим, парламент Армении 8 мая избрал премьером лидера оппозиции Пашиняна, под руководством которого с 13 апреля в стране проходили акции протеста, вынудившие подать в отставку главу кабмина Сержа Саркисяна. В тот же день вечером состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна, в котором, по сообщению пресс-службы Кремля, был выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений, подчеркнута готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстана.