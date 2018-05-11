Ильхам Алиев на открытии отеля в Баку – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-05-11 14:14 | www.oxu.az | 8

В Сабаильском районе Баку 11 мая прошла церемония открытия отеля «Dinamo».

Как передает Oxu.Az, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Генеральный менеджер отеля Альберто Матос и дизайнер Линдо Пинто доложили президенту Ильхаму Алиеву о проделанных работах по ремонту и реконструкции.

Глава государства и его супруга разрезали символическую ленту.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в отеле условиями.

После ознакомления с отелем президент Азербайджана встретился с коллективом.

12:49

В Баку состоялась церемония открытия отеля «Dinamo».

Как передает Oxu.Az, в церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства и первая леди разрезали символическую ленту.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с обстановкой в отеле.

Затем глава государства встретился с коллективом.

В конце было сделано фото на память.