Ильхам Алиев на открытии отеля в Баку – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-05-11 14:14 | www.oxu.az | 8
В Сабаильском районе Баку 11 мая прошла церемония открытия отеля «Dinamo».
Как передает Oxu.Az, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Генеральный менеджер отеля Альберто Матос и дизайнер Линдо Пинто доложили президенту Ильхаму Алиеву о проделанных работах по ремонту и реконструкции.
Глава государства и его супруга разрезали символическую ленту.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в отеле условиями.
После ознакомления с отелем президент Азербайджана встретился с коллективом.
12:49
В Баку состоялась церемония открытия отеля «Dinamo».
Как передает Oxu.Az, в церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Глава государства и первая леди разрезали символическую ленту.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с обстановкой в отеле.
Затем глава государства встретился с коллективом.
В конце было сделано фото на память.