Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Саатлы (ФОТО) (версия 2)

2017-03-28 23:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл в Саатлинский район.

Вначале глава государства посетил установленный в центре города Саатлы памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к его подножию цветы.

Глава Исполнительной власти Саатлинского района Сирагеддин Джаббаров сообщил, что в последнее время в парке, где расположен памятник, проведена большая работа по благоустройству. Глава государства был проинформирован о реализуемых в районе проектах и предстоящих задачах.

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