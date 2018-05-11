Объявлены зарплаты тренеров сборных на ЧМ

2018-05-11 14:19 | www.oxu.az | 8

Популярное издание Mundo Deportivo со ссылкой на голландское телевидение опубликовало сумму зарплат тренеров национальных команд, которые сыграют на чемпионате мира, передает Oxu.Az.

Лидирует в этом рейтинге главный тренер сборной Германии Йоахим Лев - 3,8 млн. евро, второе-третье места делят Тите (сборная Бразилии) и Дидье Дешам (сборная Франции) - 3,4 млн., на четвертом месте - Хулен Лопетеги (сборная Испании) - 2,9 млн..

Очевидно, речь о зарплатах без учета вычета налогов.

Напомним, в рейтинге ФИФА для национальных команд действующие чемпионы мира, немцы, лидируют под руководством Лева, а Бразилия с Тите - вторая.

С этой точки зрения можно утверждать, что зарплаты тренеров соответствуют результатам их работы. Французы занимают на сегодняшний день седьмое место, испанцы - восьмое.