В Баку евреи отметили праздник «День спасения от фашистов»

2018-05-11 14:22 | www.apa.az | 5

В Бакинском Еврейском Доме отмечен День Победы по еврейскому календарю - День освобождения и спасения.

Как сообщает АПА, выступивший на мероприятии директор Бакинского Еврейского Дома Шауль Давидов сказал, что праздник организован по инициативе президента международного благотворительного фонда горских евреев (СТМЭГИ) Германа Захарьяева и по соглашению с государством Израиль.

Директор сказал, что евреи в рядах советской армии отважно сражались против нацистов в Великой Отечественной Войне.

Посол Израиля в Азербайджане Дан Став отметил, что происходившее с евреями во время Второй мировой войны – самый кровавый период истории.

После раввином Замиром Исаевым были прочитаны молитвы в память жертв, зажжены поминальные свечи.

Участникам Великой Отечественной Войны вручили денежный приз от имени Г. Захарьяева.

Мероприятие завершилось банкетом.

Отметим, проживающий в настоящее время в Москве Г. Захарьяева родился в Красной Слободе в Губинском районе.