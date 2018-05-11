Молодежный форум ОИС: инновативный и технологический скачок в исламском мире

2018-05-11 13:05 | www.trend.az | 6

В Казани состоялась торжественная церемония открытия IV «Международного форума молодых предпринимателей стран ОИС» при организации Молодежного форума ОИС и правительства Татарстана.

Этот форум, который уже 4-ый год проводится с целью стимулирования, финансирования и дальнейшей поддержки инновационных проектов и стартапов среди молодежи в ареале ОИС при организационной поддержке Молодежного форума ОИС и партнерстве правительства Татарстана, фактически превратился в международную платформу, куда вовлечены сотни молодых предпринимателей из стран ОИС.

В этом году на форум в режиме online поступило около 1000 инновационных проектов, были отобраны 50 самых лучших из них, представляющие 26 стран, а затем представлены на форуме для финансирования инвесторами. В ходе шестидневнего Форума были проведены информационные семинары, практические панели, а также встречи с бизнесменами для молодых предпринимателей, приглашенных из стран ОИС; тем самым была оказана поддержка их будущему развитию и инновационным проектам.

На церемонии открытия Форума выступили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный секретарь ОИС Юсуф Аль Усеймин, вице-президент Исламского банка развития Замир Игбал, председатель Молодежного форума ОИС Эльшад Искендеров и председатель Молодежного движения «Сэлэт» Тимур Сулейманов.

Одобрив деятельность форума, проводящего свою работу уже четвертый год, президент Рустам Минниханов поздравил Молодежный форум ОИС, отметил, что отныне город высоких технологий «Иннополис» Татарстана будет предоставлять все свои возможности для развития этого Форума.